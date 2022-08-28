Красноярские горняки записали видеопоздравление с Днем шахтера коллегам из Донбасса

Красноярские горняки поздравили коллег их Донбасса с профессиональным праздником. Фото: кадр видео "ЕР"

Горняки из Красноярского края передали видеопоздравление с профессиональным праздником шахтерам их Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных территорий Украины. Видео опубликовано Всероссийской политической партией «Единая Россия».

В своем видеопоздравлении красноярские шахтеры высказали коллегам слова поддержки:

- Дорогие шахтеры Донбасса, поздравляем вас с праздником от всей души!

- Уважаемые горняки, дорогие ветераны угольной промышленности! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! День шахтера – это праздник сильных, мужественных людей, чья сложная и почетная работа требует колоссальных сил, выдержки, ответственности и высокого профессионализма. Нас, горняков, всегда объединяли сила духа, крепкая дружба и особая закалка, которые позволяли преодолеть любые сложности, решить любые задачи. Выражаю особую благодарность всем, кто посвятил свою жизнь этому тяжелому, непростому ремеслу.

- Мы, горняки города Шарыпово, поздравляем шахтеров Донецка с профессиональным праздником – Днем шахтера! Желаем здоровья и мирного всем неба над головой.

- Мы верим в вас! Мы всегда будем вам помогать, всегда будем с вами.

- Работники Донбасса, дорогие мои, держитесь! За вас вся Россия!

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