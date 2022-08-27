В Стаханове спасатели извлекли тела троих человек из-под завалов разрушенной HIMARS гостиницы

Последствия удара ракет HIMARS по Стаханову. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 27 августа, спасатели извлекли тела троих человек из-под завалов гостиницы, разрушенной в результате обстрела Стаханова со стороны киевских силовиков. Об этом ЛИЦ сообщил источник в горноспасательной бригаде МЧС ЛНР, которая ведет разбор завалов.

Напомним, украинские боевики в 4:30 утра 26 августа выпустили по Стаханову 10 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В результате обстрела было разрушено здание бывшей гостиницы «Донбасс», повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома. Спасатели приступили к разбору обвалившихся конструкций гостиницы.

- Трупы трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы в Стаханове, на одном из этажей которой располагался госпиталь, - сообщил источник в спасательном ведомстве Республики.

Напомним, что территория ЛНР была освобождена от ВСУ 3 июля. Но украинские боевики продолжают наносить удары по городам Республики, используя НАТОвское тяжелое вооружение.

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