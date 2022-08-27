В Донецке за день двое жителей пострадали от мин «Лепесток»

Украинские боевики продолжают применять запрещенные мины. Фото: НС ДНР

Сегодня, 27 августа, в Донецке двое жителей пострадали от мин «Лепесток». Трагедии случились в Петровском и Кировском районах столицы ДНР.

Утром пришло сообщение, что в Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» пострадал житель поселка Лозовое 1958 года рождения.

А днем глава администрации Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале о новой трагедии - в Петровском районе на улице Камвольной мужчина 1956 года рождения подорвался в своем огороде.

Также в Ленинском районе по улице Зубкова возле кладбища «Полежаково» обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

- Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. В случае обнаружения сомнительных предметов звоните по телефонам 101 и 102, - предупредил Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в Республике зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на этих минах. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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