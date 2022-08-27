В ДНР сообщили, чем займется республиканский Штаб по ценообразованию

Цены на овощи и фрукты будут тоже интерсовать Штаб Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 27 августа, в ДНР начал работу республиканский Штаб по ценообразованию. Об этом сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Провел первое заседание, на котором определили состав и основные задачи, которые предстоит решить в первом приближении. Анализ рынка показал, что в некоторых торговых точках цены на капусту, лук, свеклу, яблоки, мыло и ряд других товаров существенно завышены. Это недопустимо, тем более в такое непростое для нашей Республики время, — отметил Хоценко.

Он добавил, что Штаб будет еженедельно проводить мониторинг цен и оперативно предпринимать меры для их снижения. По словам Хоценко, он лично будет контролировать выполнения поручений.

- Нам нужны эффективные решения. Важно, чтобы предприниматели и производители включились в работу, и тогда нам уже в ближайшее время удастся стабилизировать цены на социально значимые товары для населения, — подчеркнул Хоценко.

Республиканский Штаб по ценообразованию был создан по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячее питание, пункты охраны и денежные выплаты: Какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября

На Августовской педагогической конференции в Луганске рассказали, какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября (подробнее)