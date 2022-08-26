Двое бойцов подразделения «Сомали» стали Героями ДНР, один из них - посмертно

Одну из наград вручили матери погибшего. Фото: Администрация Главы ДНР

Двое бойцов отдельного штурмового батальона «Сомали» были удостоены звания Героя ДНР, один из них - посмертно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- В подразделении «Сомали» совместно с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды. Звезду Героя ДНР получил гвардии капитан Александр Солодкий, командир разведывательного взвода в/ч 08828», - уведомил он.

Посмертно звание Героя ДНР присвоили командиру 1-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты «Сомали» Игорю Самолетову. Награду вручили матери погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин наградил бойцов батальона «Сомали» за отвагу при освобождении Мариуполя. Медали получили 80 человек, из них двое - посмертно. По словам руководителя Республики, самые горячие точки, самые тяжелые бои, самые непростые и трудные задачи ставятся именно перед бойцами этого подразделения, и они с ними успешно справляются. Батальон «Сомали» не раз доказал, что по праву носит определение «легендарный».

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