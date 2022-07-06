Денис Пушилин наградил бойцов батальона «Сомали» за отвагу при освобождении Мариуполя

Денис Пушилин наградил военнослужащих Республики за мужество и отвагу при освобождении Мариуполя. Фото: пресс-служба Глава ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих батальона «Сомали» за мужество, стойкость и отвагу, проявленные при освобождении Мариуполя. В тот же день Глава Республики вручил ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». Некоторые военнослужащие получили сразу две награды.

— Сегодня с гордостью хочу вручить вам награды за освобождение Мариуполя. Так уж складывается история подразделения, что самые горячие точки, самые тяжелые бои, самые непростые и трудные задачи ставятся именно вам – и вы с ними справляетесь, — подчеркнул Пушилин. — У меня единственная к вам просьба, приказ: берегите себя, дойдите целыми и невредимыми до победы. Нам еще потом восстанавливать народное хозяйство.

Он также отметил, что одновременно с освобождением территории Республики происходит восстановление городов и памятников культуры. Один из них — Саур-Могила — восстанавливается при содействии Российского военно-исторического общества.

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