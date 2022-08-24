В Мариуполе начал работу городской отдел ЗАГС. Фото: Минюст ДНР

В Мариуполе работает городской отдел ЗАГС Мариупольского городского управления юстиции Минюста ДНР. В него могут обратиться жители любого района города по вопросам регистрации рождения и смерти. Об этом сегодня сообщили в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

Адрес городского отдела ЗАГС: Мариуполь, проспект Металлургов, 229. График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, выходные дни - суббота и воскресенье. Прием граждан осуществляется в понедельник, вторник, среду, пятницу с 10.00 до 13.00 (только регистрация рождения и смерти), четверг - неприемный день.

В Минюсте отметили, что по вопросам регистрации брака желающие могут обратиться в любой отдел ЗАГС Республики по их выбору, согласно действующему законодательству Республики.

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