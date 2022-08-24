Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2022 12:19

В ДНР назвали виновных во вчерашних серийных обстрелах центра Донецка

ВСУ ударили по Ворошиловскому району Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрелов

Последствия обстрелов

23 августа украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. Это подтвердили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Последствия обстрелов

Последствия обстрелов

- Первые две серии артиллерийских атак противник осуществил со своих позиций в районе Очеретино из натовского вооружения калибром 155 мм, в результате чего получили повреждения многоквартирные жилые дома и объекты инфраструктуры по 21 адресу. Третий удар противник нанес из РСЗО M142 «HIMARS» целенаправленно по Администрации Главы ДНР, находящейся на бул. Пушкина, 7«б», выпустив полный пакет из шести ракет, - говорится в сообщении.

В СЦКК назвали виновников обстрелов Донецка.

Последствия обстрелов

Последствия обстрелов

- Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.), - говорится в сводке.

В результате трех обстрелов погибли четверо гражданских. Ранены одиннадцать мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке горит ТЦ «Галактика»: Огнем хвачена вся площадь, персонал эвакуирован

На месте ЧП на территории ТЦ «Галактика» работают спасатели МЧС ДНР (подробнее)