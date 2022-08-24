В ДНР назвали виновных во вчерашних серийных обстрелах центра Донецка

Последствия обстрелов

23 августа украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка. Это подтвердили в Представительстве ДНР в СЦКК.

Последствия обстрелов

- Первые две серии артиллерийских атак противник осуществил со своих позиций в районе Очеретино из натовского вооружения калибром 155 мм, в результате чего получили повреждения многоквартирные жилые дома и объекты инфраструктуры по 21 адресу. Третий удар противник нанес из РСЗО M142 «HIMARS» целенаправленно по Администрации Главы ДНР, находящейся на бул. Пушкина, 7«б», выпустив полный пакет из шести ракет, - говорится в сообщении.

В СЦКК назвали виновников обстрелов Донецка.

Последствия обстрелов

- Это зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.), - говорится в сводке.

В результате трех обстрелов погибли четверо гражданских. Ранены одиннадцать мирных жителей.

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