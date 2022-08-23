В Донецк приехала делегация Государственной Думы РФ во главе с ее председателем Вячеславом Володиным

Глава ДНР Денис Пушилин встретился со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 23 августа, в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин встретился с делегацией Государственной Думы РФ и с ее председателем Вячеславом Володиным. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Сегодня обговорили активизацию усилий парламентариев по гармонизации республиканского законодательства с законодательством РФ. Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты Госдумы от регионов будут вести приемы граждан в тех населенных пунктах, над которыми их регионы взяли шефство, - сообщил Пушилин.

Он отметил, что Госдума всегда была в авангарде инициатив по политической и гуманитарной поддержке жителей Донбасса.

- Мы видели единую позицию российских парламентариев всех фракций, когда Президенту России было направлено обращение о признании ДНР и ЛНР как независимых государств. Особенно наглядно сплоченность фракций проявилась при поддержке решения Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе, - подчеркнул Глава ДНР.

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