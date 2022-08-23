Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Донецка при обстреле ВСУ

Леонид Пасечник подчеркнул, что удар был нанесен с единственной целью — причинить как можно больший ущерб населению. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Донецка со стороны киевских силовиков.

Лидер Республики отметил, что украинские националисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу Донецкой Народной Республики. В результате обстрела повреждения получили жилые дома, гостиница и здание Администрации Главы ДНР. По предварительным данным, трое мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Дорогие дончане! В эту трудную минуту Луганская Народная Республика скорбит вместе с вами. Сил вам и мужества в это непростое время! – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что удар по самому центру города был нанесен в час пик с единственной целью — причинить как можно больший ущерб гражданскому населению.

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