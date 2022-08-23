Для родителей и учеников наступил важный момент подготовки к занятиям в школе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке стартует школьная ярмарка. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В преддверии нового учебного года предприятия торговли Донецка стремятся полностью удовлетворить покупательский спрос в товарах школьного ассортимента, - отметил Кулемзин.

Он обратил внимание, что проведение городской школьной ярмарки в привычном всем формате в настоящее время является небезопасным. Поэтому организована работа отделов по продаже школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров в магазинах города.

Кроме того, школьную форму, обувь для мальчиков и девочек, рюкзаки можно приобрести в магазинах «FABRIKA»: ул. Артема, 32, (т/ц «YELLOW); бул. Шевченко, 58 а, (супермаркет «Обжора, 2 этаж); пр-т. Ленинский, 148, (гипермаркет «Манна»); ул. 230-й Стрелковой дивизии, 2 б.

С перечнем адресов по всем девяти районам Донецка можно ознакомиться на сайте администрации города.

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