Для родителей и учеников наступил важный момент подготовки к занятиям в школе
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Донецке стартует школьная ярмарка. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
- В преддверии нового учебного года предприятия торговли Донецка стремятся полностью удовлетворить покупательский спрос в товарах школьного ассортимента, - отметил Кулемзин.
Он обратил внимание, что проведение городской школьной ярмарки в привычном всем формате в настоящее время является небезопасным. Поэтому организована работа отделов по продаже школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров в магазинах города.
Кроме того, школьную форму, обувь для мальчиков и девочек, рюкзаки можно приобрести в магазинах «FABRIKA»: ул. Артема, 32, (т/ц «YELLOW); бул. Шевченко, 58 а, (супермаркет «Обжора, 2 этаж); пр-т. Ленинский, 148, (гипермаркет «Манна»); ул. 230-й Стрелковой дивизии, 2 б.
С перечнем адресов по всем девяти районам Донецка можно ознакомиться на сайте администрации города.
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