В Донецке загорелись склады на территории гипермаркета «Сигма»

По предварительной информации, пожар начался после обстрела ВСУ. Фото: t.me/rian_ru

Ранним утром жителей Донецка разбудили звуки мощных взрывов, прогремевших в районе гипермаркета «Сигма» (бывший магазин «Ашан»), который расположен в Буденновском районе столицы.

Территорию вокруг магазина оцепили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

- Территория вблизи гипермаркета «Сигма» (бывший «Ашан») оцеплена. Работают спецслужбы, - проинформировал он.

По предварительной информации, на территории гипермаркета горят склады. Пожар начался после обстрела ВСУ. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, вчера украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, где нанесли повреждения двум школам. В образовательных учреждениях были разрушены оконные блоки и кровля.

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