В ЛНР обеспечили работой более 5 тысяч жителей с освобожденных территорий

За одну только неделю рабочими местами были обеспечены 227 граждан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Республиканский центр занятости ЛНР предоставил работу более 5 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики страны.

Там отметили, что за период с 15 по 19 августа в территорильаных отделениях центра были зарегистрированы более 1,5 тысячи граждан. Всего на учете состоят 8 948 человек.

- За неделю рабочими местами обеспечено 227 граждан, всего - 5 207 человек, профориентационными услугами охвачено 1 187 граждан, всего - 10 661 человек, - рассказали сотрудники учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе жители, которые принимают участие в расчистке города от разрушений, получают больше 30 тысяч рублей. Восстановление населенного пункта идет при активном участии самих горожан. Мариупольцы готовы выполнять временные работы в период поиска постоянной, так как для людей временная занятость - это возможность получить работу и доход.

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