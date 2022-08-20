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Общество20 августа 2022 14:23

В ЛНР обеспечили работой более 5 тысяч жителей с освобожденных территорий

Трудоустроиться людям помогает Республиканский центр занятости
Ирина ДМИТРИЕВА
За одну только неделю рабочими местами были обеспечены 227 граждан

За одну только неделю рабочими местами были обеспечены 227 граждан

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Республиканский центр занятости ЛНР предоставил работу более 5 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики страны.

Там отметили, что за период с 15 по 19 августа в территорильаных отделениях центра были зарегистрированы более 1,5 тысячи граждан. Всего на учете состоят 8 948 человек.

- За неделю рабочими местами обеспечено 227 граждан, всего - 5 207 человек, профориентационными услугами охвачено 1 187 граждан, всего - 10 661 человек, - рассказали сотрудники учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе жители, которые принимают участие в расчистке города от разрушений, получают больше 30 тысяч рублей. Восстановление населенного пункта идет при активном участии самих горожан. Мариупольцы готовы выполнять временные работы в период поиска постоянной, так как для людей временная занятость - это возможность получить работу и доход.

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