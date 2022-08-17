Жители Мариуполя, которые участвуют в расчистке города от разрушений, получают больше 30 тысяч рублей

Для мариупольцев временная занятость – это возможность получить работу и доход. Фото: МТиСП ДНР

Сегодня в освобожденном Мариуполе восстанавливается инфраструктура, электросвязь и водоснабжение при активном участии жителей города. Мариупольцы готовы выполнять временные работы в период поиска постоянной. Для людей временная занятость – это возможность получить работу и доход. О том, как организованы временные работы и сколько за это платят, рассказали в Министерстве труда и соцполитики ДНР.

- Жителям Мариуполя, заинтересованным в трудоустройстве, предлагаются временные работы по расчистке территории города от разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры. При этом заработная плата составляет 30 427 рублей за полный месяц без учета компенсации за неиспользованные дни отпуска. Также жителей приглашают уборку и благоустройство территорий, подсобные работы при обеспечении населения гуманитарной помощью и другие виды неквалифицированных работ. Здесь зарплата составляет 10 142 рубля в месяц, - сообщили в ведомстве.

Начиная с апреля, центрами занятости Республики, включая вновь созданный Мариупольский городской центр занятости, поставлены на учет в качестве лиц, ищущих работу, 13 866 жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов. Из них в работах временного характера было занято 10 212 человек. За этот период на постоянные рабочие места трудоустроены 802 человека.

- В частности, Ильичевская райадминистрация Мариуполя заключила с городским центром занятости договор об организации работ временного характера. Мариупольцы выполняют работы по расчистке территорий от разрушений, уборке и благоустройству территории района. В рамках данного договора временной занятостью обеспечено 2 886 человек, - рассказали в министерстве.

Отметим, что в Ильичевском районе расположено одно из крупнейших предприятий – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В работах временного характера заняты и бывшие «ильичевцы» – работники комбината, которые выходят на восстановление Мариуполя и выполняют работы по разбору завалов, уборке общественных мест, благоустраивают парки и придомовые территории.

В Мариупольский городской центр занятости по вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим адресам:

- г. Мариуполь, пр. Металлургов, 84б;

- г. Мариуполь, ул. Аэродромная, 7 (Жовтневый район);

- г. Мариуполь, пр. Металлургов, 148 (Ильичевский район);

- г. Мариуполь, пер. Черноморский, 6 (Приморский район);

- г. Мариуполь, ул. 130-й Таганрогской дивизии, 110 (Орджоникидзевский район).

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