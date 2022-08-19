На меткомбинате имени Ильича в Мариуполе вскоре начнутся масштабные восстановительные работы

В восстановлении города после боев оказывают помощь российские регионы. Фото: УНМ ДНР
В ближайшее время в Мариуполе приступят к восстановлению металлургического комбината имени Ильича. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко.
Он отметил, что сейчас специалисты занимаются разминированием территории завода.
- Сегодня этим заняты саперы, которые приводят в порядок территорию предприятия. Вскоре здесь начнутся масштабные работы по восстановлению комбината, - уведомил он.
По словам Иващенко, комбинат пройдет несколько этапов своей модернизации. К началу ремонтных работ планируется полностью сформировать кадровый состав будущих работников предприятия.
- Наша главная цель - в самые сжатые сроки закончить необходимые работы и начать пробный запуск производства, - заявил градоначальник.
Напомним, ранее сообщалось, что комбинат имени Ильича в Мариуполе восстановят, а на месте завода «Азовсталь» будет жилой район или парковая зона. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в восстановлении города после боев помогут сразу несколько российских регионов.
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