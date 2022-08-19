В ДНР работают над созданием благоприятных условий для возращения молодежи на Донбасс

Нужны эффективные инструменты, кадровые проекты и решения, которые помогут молодым людям реализовывать себя именно здесь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ближайшее время в Донецкой Народной Республике начнет работать отдельное министерство, задача которого - создать благоприятные условия для возвращения молодежи на Донбасс. Об этом сообщили в Правительстве Республики со ссылкой на премьер-министра Виталия Хоценко.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы молодые люди возвращались в Республику, и создавать условия тем, кто хочет работать.

- Нужны эффективные инструменты, кадровые проекты и решения, которые помогут молодым людям реализовывать себя именно здесь, чтобы приносить пользу и развивать Донбасс, - отметил премьер в ходе рабочего заседания Правительства.

Уточняется, что с данной целью в Республике создадут отдельное Министерство по молодежной политике, которое и займется поставленной задачей. Сейчас вопросы подрастающего поколения включены в сферу ответственности Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

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