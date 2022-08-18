Премьер ДНР Виталий Хоценко представил на заседании Правительства еще пятерых специалистов из России

18 августа на заседании Правительства премьер-министр Виталий Хоценко представил новых руководителей. На должность первого замминистра экономического развития Республики назначен Владимир Зверков. Ранее Владимир Игоревич занимал должность замдиректора Департамента регионального развития Министерства экономического развития России.

Рустам Мингазов назначен советником председателя Правительства. Предыдущая должность Рустама Рамилевича - замдиректора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ;

Мина Ахвердиева назначена замруководителя Аппарата Правительства. До последнего времени Мина Исламовна работала директором по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета; Денис Петкун назначен замруководителя Аппарата Правительства. Ранее Денис Сергеевич занимал должность замначальника отдела Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ;

Вадим Елизаров назначен замруководителя Аппарата Правительства. Предыдущая должность Вадима Викторовича - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.

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