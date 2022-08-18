Жители Мариуполя, эвакуированные в Россию, возвращаются в мирный город

В городе у моря налаживается мирная жизнь. Фото: ТГ Константина Иващенко

На днях мариупольцы, которые из-за боевых действий были вынуждены эвакуироваться в Российскую Федерацию, организованной группой вернулись домой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко.

- Последние четыре месяца они провели в разных городах России, где им была оказана вся необходимая помощь. Горожан везли двумя автобусами, а для их безопасности и комфорта на всем пути следования колонне был предоставлен «зеленый коридор», - рассказал мэр.

Каждый день в Мариуполь возвращаются десятки жителей. Здесь они видят перспективу, новые возможности для развития. «Самое страшное уже позади», – говорят горожане. И теперь, когда в Мариуполе наступила мирная жизнь, они готовы строить планы на будущее и помогать восстанавливать город.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря. После его освобождения от украинских националистов в городе налаживается мирная жизнь. Благодаря помощи Российской Федерации, предполагается, что Мариуполь будет отстроен за три года.

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