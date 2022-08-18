В Горловке обстрелами ВСУ повреждены больница и здание горгаза, ранены двое мирных жителей

Сегодня, 18 августа, в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

- Ранены двое мужчин 1990 и 1987 годов рождения. Они получили ранения в районе ГАИ по ул. Интернациональная, - рассказал Иван Приходько.

Украинскими обстрелами повреждены здания городского кожно-венерологического диспансера и администрации горловского управления «Донбассгаза» на улице Горького в Центрально-Городском районе.

Кроме того, сегодня в городе пострадал Богоявленский кафедральный собор.

- Разбито окно алтаря, осколки повредили забор и игровые элементы детской площадки. К счастью, администрацией Собора было принято своевременное решение о закрытии площадки для посещений. Во время обстрела в храме были сотрудники, люди собирались на утреннюю службу. Воистину, сегодня Всевышний отвел прихожан от беды, - сказал мэр.

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