ВСУ за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК

ВСУ за сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 379 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцать городов и сел Республики: Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Верхнеторецкое, Зайцево, Широкая Балка, Горловка (Центрально-городской, Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Мироновский, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский) и Еленовка, - сообщает СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя на ранее осовобожденной территории - Красный Лиман. Ранения получили 9 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также, двое гражданских с освобожденной ранее территории - Старомлиновки и Красного Лимана.

Повреждено 27 домостроений в Киевском, Куйбышевском, районах Донецка, Горловке, Зайцево, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.

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