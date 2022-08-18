В Донецке в результате украинской агрессии повреждено остекление Свято-Воскресенского храма, ранена женщина

Пострадавшую госпитализировали в больницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в результате обстрела Куйбышевского района ранена женщина 1975 г.р. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Зафиксированы разрушения жилого сектора. В домах по ул. Корейской, 22/1, ул. Латвийской, 21/1, ул. Долиной, 17 повреждено остекление, фасады, кровля и заборы, - сообщил Алексей Кулемзин.

По уточненной информации, в результате вечернего обстрела Куйбышевского района пострадали жилые дома мирных жителей: ул. Гарибальди, 27 (повреждено остекление), ул. Гарибальди, 44 (повреждена летняя кухня, кровля дома, газовая труба), ул. Гарибальди, 46 (повреждена летняя кухня и остекление дома), ул. Сомова, 72, 74 (повреждено остекление и кровля), ул. Иванова, 30 (прямое попадание в дом, повреждены стены, кровля, остекление, двери, гараж, летняя кухня, забор).

По данным мэра, во время вечернего обстрела Петровского района повреждены остекление Свято-Воскресенского храма и хозпостройка по ул. Вельяминова, 2.

Сегодня под обстрелами укрофашистов находятся Киевский и Кировский районы города. В Кировском на улице Бирюзова повреждены фасад Авоськи и салона красоты Люкс.

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