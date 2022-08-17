Украинские боевики «засеяли» минами «Лепесток» Куйбышевский район Донецка

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам ДНР. Фото: ТГ Кулемзин

Украинские боевики за минувшие сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Противник применял артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, а также ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Град». Выпущено 389 боеприпасов.

Под вражеским огнем оказались пять из девяти районов Донецка, а также Макеевка, Ясиноватая, Еленовка, Новобахмутовка, Горловка, Пантелеймоновка.

В результате 2 мирных жителя погибли в Червоногвардейском районе Макеевки и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, в том числе, с ранее освобожденных территорий – Владимировки. Повреждены 35 домостроений и объектов инфраструктуры.

Сегодня рано утром под обстрел попали Киевский, Куйбышевский и Петровский район столицы, а также Макеевка. Армия Киева выпустила по Республике почти 150 боеприпасов. В Донецке зафиксированы многочисленные разрушения.

Со стороны Карловки в направлении Донецка запущены три ракеты РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». Эти мины обнаружили в Куйбышевском районе по проспекту Кремлёвскому, возле домов №№ 33, 33а, 41, 41а.

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