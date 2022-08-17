ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по горловскому поселку Пантелеймоновка, убив мирного жителя

Вследствие обстрела в Пантелеймоновке произошли многочисленные разрушения жилых домов. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 17 августа, ночью украинские боевики нанесли удар ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У» по горловскому поселку Пантелеймоновка, убив мирного жителя. Об этом сообщил глава админинстрации Горловки Иван Приходько.

- Украинские националистические бандформирования нанесли удар ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У» по горловскому поселку Пантелеймоновка, убив мирного горловчанина. Вследствие обстрела зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов пгт Пантелеймоновка, - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что удар ракетой «Точка-У» был нанесен в 02:50 по улице Карла Маркса, 15.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ракета была выпущена со стороны Красногоровки. Погиб мужчина 1975 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 16 августа 2022 года составило 14 человек (2 погибли, 12 ранены).

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