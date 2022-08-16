Стало известно, когда начнется учебный год 2022-2023 в школах ДНР

Школьники традиционно сядут за парты с 1 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Учебный год 2022-2023 в школах ДНР начнется традиционно - учащиеся общеобразовательных учебных заведений страны сядут за парты 1 сентября. Соответствующий приказ был издан Министерством образования и науки Республики и опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, 1 сентября в школах проведут «Первый звонок», после чего начнется сам учебный процесс. Приказом также определена длительность учебного года и сроки каникул.

Так, для учащихся 9-х и 11-х классов учебный год продлится до 17 мая 2023 года, а с 1-х по 8-е, а также в 10-х классах он закончится 24 мая.

На осенние каникулы школьники смогут уйти с 29 октября по 6 ноября, на зимние - с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года, а весенние продлятся для них с 18 марта по 26 марта 2023 года. Министерство также утвердило решение про дополнительные каникулы для первоклашек - они установлены ведомством с 18 по 26 февраля.

Напомним, что школьники с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики в этом году впервые пойдут в русскоязычные школы. Ребята на всей территории Республики начнут учиться по обновленным российским государственным образовательным стандартам.

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