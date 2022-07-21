Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова: Опытные педагоги помогут детям плавно перейти на обучение по российским стандартам

Ольга Колударова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Школьники с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики в этом году впервые пойдут в русскоязычные школы. Ребята на всей территории Республики начнут учиться по обновленным российским государственным образовательным стандартам. О подготовке к новому учебному году, а также о вступительной кампании в вузы в интервью «Комсомольской правде» рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

ПРИОБЩЕНИЕ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

- Ольга Павловна, как в рамках проекта «Летняя школа» восполняют пробелы в знаниях тех или иных предметов детей с освобожденных территорий?

- На базе общеобразовательных школ ученики с освобожденных территорий интенсивно изучают русский язык, литературу и историю. С начала июля в Республике работают 97 Летних школ, из них 43 - непосредственно на освобожденных территориях.

Сейчас в Летних школах обучаются 1 682 ученика, из них – 1 393 в образовательных организациях на освобожденной территории. Занятия проводят опытные учителя школ с исторической территории Республики. Они помогают ребятам освоить русский язык, знакомят с историей России и родного края, тем самым осуществляя плавный переход на образовательные стандарты Российской Федерации.

К примеру, на занятиях Летней школы ученики Красноармейской школы совершали виртуальные путешествия по Донецкому краеведческому музею. Для обучающихся 5-9 классов педагоги Седовской школы подготовили увлекательное путешествие «По литературным местам России».

Неделя в Летней школе для обучающихся 5-7 классов Зеленоярской школы прошла под названием «Дети против войны!». А в Гранитненской школе для учеников провели видеоэкскурсию «История вокруг нас».

Во всех Летних школах для учеников начальной школы прошли фестивали «В гостях у русской сказки». Театрализованные выступления помогли ребятам познакомиться со сказками Александра Сергеевича Пушкина.

ШКОЛЫ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ НОВЫМИ УЧЕБНИКАМИ И ПОСОБИЯМИ

- Каким вы видите новый учебный год на исторических территориях Республики и на освобожденных?

- С 1 сентября все без исключения школы начнут работать по российским образовательным стандартам! Ранее в школах, которые находились на оккупированных Украиной территориях, детей обучали только на украинском языке. Для этих школ специально разработали учебные планы, которые позволят плавно перейти на русский язык обучения.

Также решили вопрос обеспечения к началу учебного года всех школ Республики, в том числе на освобожденных территориях, новыми учебниками и пособиями. Сейчас учителя активно проходят переподготовку, повышают свою квалификацию в Российской Федерации. Им будет предоставлена возможность участвовать во Всероссийских профессиональных конкурсах, в том числе - «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года».

- У детей Республики расширились возможности участия во Всероссийских проектах, конкурсах и фестивалях, Россия уделяет этому большое внимание. Какие проекты, в которых принимают участие наши ребята, вы можете отметить? Активно ли в них участвуют дети из освобожденных территорий?

- Сейчас действует проект «Университетские профильные смены». За первую часть июля организовали для детей 26 поездок в Россию. До конца июля около 2 тысяч подростков отправим на отдых и оздоровление в разные регионы Российской Федерации. Всего в оздоровительную кампанию этого года планируем охватить около 6,5 тысяч учеников.

В конкурсе «Планета Больших Перемен» проекта «Большая перемена» из более 31 тысячи участников победителями стали 215 ребят из Донецкой Народной Республики. 195 одержавших победу старшеклассников уже отдыхают в Международном детском центре «Артек».

Клубы «Большой перемены» открыты на базе пятидесяти общеобразовательных организаций Республики.

Продолжается реализация в ДНР российского проекта по введению должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, гимназиях и лицеях. В этом году наши ученики присоединились к Всероссийскому студенческому конкурсу «Твой ход». Заявки в различные его треки: «Определяю», «Создаю» и «Делаю» - направили 447 обучающихся 11-х классов.

Дети из ДНР - активные участники Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования. В суровых условиях обучения ребята завоевывают призовые места!

В этом году в VII Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», который проходил в Вологодской области, в трех номинациях победителями стали дети из Донецкой Народной Республики.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (подноминация «Традиционная кукла») 1 место заняла Валентина Парфенюк, обучающаяся кружка декоративно-прикладного творчества «Креатив-студия» Донецкого республиканского дворца детского и юношеского творчества.

В номинации «Вязание крючком» 1 место заняла Любовь Сиренко из Центра детского творчества Кировского района Донецка.

В номинации «Фольклор» (подноминация «Фольклорный коллектив») 1 место занял народный вокально-хореографический ансамбль «Сувенир» Донецкого республиканского дворца детского и юношеского творчества. В хореографическом номере «Пришел Егорий - весенний праздник славян», который был представлен на конкурсе, принимали участие девятнадцать человек.

В Донецкой Народной Республике дан старт проекту президентской платформы «Россия - страна возможностей» - в частности, конкурсу «Пишем будущее», в котором участвуют подростки и молодежь от 14 до 25 лет.

Сейчас школа № 57 города-спутника Донецка - Макеевки готовится к участию во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», который состоится в детском центре «Орленок», что в Краснодарском крае, с 7 по 27 сентября. А сборная школы № 108 имени Первой гвардейской армии Макеевки будет участвовать во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в детском центре «Смена» в Анапе с 14 сентября по 4 октября.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПРОХОДИТ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

- С учетом того, что Республика все еще подвергается обстрелам, вступительная кампания проходит максимально в дистанционном режиме. Как это сказывается на ее проведении? Какие особенности поступления абитуриентов из освобожденных территорий?

- В высших учебных заведениях Донецкой Народной Республики вступительная кампания стартовала 1 июля. В этом году к традиционным шестнадцати вузам присоединились еще два, находящихся на освобожденной территории - в Мариуполе. Это Мариупольский государственный университет и Приазовский государственный технический университет.

По линии Министерства образования и науки, без учета вузов двойного подчинения, выделено 10 965 бюджетных мест. На сегодня более 12,5 тысяч абитуриентов подали заявления.

В связи с обострением военной ситуации и угрозой обстрелов вступительная кампания в вузы в этом году имеет особенности. Она проводится в максимально дистанционном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Документы, необходимые для поступления, представляются в вуз лично поступающим, или в электронной форме посредством онлайн-системы «Абитуриент», или на электронный адрес вуза через «Интернет» (сканкопия или фото в хорошем качестве).

Для ребят, обучавшихся на территории ДНР, временно находившейся под контролем Украины, поступающих на первый курс обучения по программам бакалавриата и специалитета, в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний учитываются результаты внешнего независимого оценивания (ВНО), полученные в 2019, 2020, 2021, 2022 годах (при наличии); при их отсутствии - оценки по русскому (украинскому) языку и предметам, определяемым вузом. При этом результаты ВНО по украинскому языку и литературе или украинскому языку приравниваются к оценке по русскому языку.

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