В Донецке в результате украинских обстрелов повреждено здание детского сада и стоматологии

Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 14 августа, в Донецке ранения в результате украинских обстрелов получили двое мирных жителей. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе осколочное ранение получил мужчина 1953 г. р. и женщина 1938 г. р., - сообщил градоначальник.

По уточненной информации, результатом обстрела Куйбышевского района стали такие разрушения: улица Куйбышева, 216 – повреждены стена дома, остекление; улица Куйбышева, 169б – повреждено остекление; улица Словацкая 1, 5, 23, 25 – повреждено остекление.

Также украинские боевики повредили остекление в здании детского сада № 351 «Почемучки» по улице Словацкой, 27а. Получило повреждение здание стоматологической клиники в микрорайоне Магистральный.

Кроме того, по улице Куйбышева, 169 повреждены два автомобиля и остекление дома. А по ул. Куйбышева, 223, 225 повреждено остекление.

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