В Донецке ребенок и женщина подорвались на украинской мине «Лепесток»

При обнаружении взрывоопасных предметов позвоните в МЧС по номеру 101. Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

В Кировском районе Донецка на улице Бирюзова ребенок и женщина получили ранения в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Однако она может взорваться и при касании, а также самопроизвольно, при нагревании на солнце. «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.

- При обнаружении мин не следует приближаться к ним, брать в руки, пытаться переместить на другое место. Необходимо сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес обнаружения, - рассказали в МЧС.

Напомним, что Украина является государством, где противопехотные мины «Лепесток» до сих пор стоят на вооружении. Хотя в соответствии с Оттавским договором (Конвенцией о запрете противопехотных мин от 01.03.1999 г.) все их запасы должны были быть уничтожены.

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