В ДНР из-за боевых действий было прекращено водоснабжение из канала «Северский Донец – Донбасс». Фото: КП «Вода Донбасса»

В ДНР отменили плату за услугу водоснабжения и водоотведения для жителей Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и ряда других населенных пунктов. Об этом гласит постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики №194 от 13.08.20022 года «О бесплатной подаче воды населению».

- Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.

Плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала «Северский Донец – Донбасс». Все внесенные в качестве оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения в 2022 году населением средства будут пересчитаны авансом на 2023 год.

У тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось.

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