ВСУ атаковали оптовый рынок в Горловке, ранены четыре мирных жителя

На территории рынка повреждены газовая труба, автомобили. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования Украины атаковали оптовый рынок в Горловке, ранены 4 мирных жителя. Отмечается повреждение газопровода и гражданских автомобилей. Об этом сообщил глава администрации Гороловки Иван Приходько.

- В результате обстрела оптового рынка по улице Горловской Дивизии, 2 с позиций укронацистов ранения получили 4 мирных жителей Горловки. Пострадавших скорая помощь доставила городскую больницу № 2, где в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. На территории рынка повреждены газовая труба и автомобили.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 09:55 со стороны населенного пункта Клещеевка по Горловке было выпущено 5 снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что за минувшие сутки от обстрелов украинских боевиков погибли трое мирных жителей ДНР, еще 11 человек были ранены.

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