ВСУ обстреляли шахту имени Ленина в Макеевке, ранены двое рабочих

Предприятие расположено в Горняцком районе города. Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики обстреляли шахту имени Ленина в Макеевке, вследствие чего пострадали сотрудники предприятия. Об этом уведомила пресс-служба Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- На линии огня украинских силовиков оказалась макеевская шахта имени Ленина ГУП ДНР «Главное управление реструктуризации шахт». В результате обстрела территории предприятия ранения получили два его сотрудника, - сообщили там.

Уточняется, что пострадавшим горнякам была оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Тем временем в Донецке сообщают о том, что рабочие обесточенной украинским обстрелом шахты имени Засядько уже подняты на поверхность. Пострадавших нет. Напомним, на момент обстрела под землей оставались 109 горняков.

Известно также, что под огнем украинских карателей сегодня оказался район шахты имени Калинина в столице ДНР. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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