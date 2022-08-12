ВСУ вновь атаковали Донецк, под огнем 155-миллиметровой артиллерии оказался район шахты имени Калинина

Продолжается пожар в Калининском районе Донецка, вследствие попадания снарядов горят склады «Донтехснаб». Фото: t.me/dnronline

Над Донецком вновь поднимаются столбы дыма - с самого утра столица ДНР находится под прицельным огнем украинских боевиков. В эпицентре ударов оказался Калининский район столицы.

Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на t.me/dnronline, ВСУ атаковали этот район Донецка с позиций в Орловке с применением артиллерии калибром 155 мм. Под огнем украинских карателей оказался район шахты имени Калинина и склады предприятия «Донтех».

Тем временем в администрации города уточнили информацию о последствиях обстрела.

- По уточненной информации, в результате попадания снарядов ВФУ произошло возгорание склада «Донтехснаб» по ул. Сигова, 2а в Калининском районе. На месте работают спецслужбы, - написал в своем телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин.

По его словам, вследствие возгорания склада «Донтехснаб» два человека получили ранения. Информация уточняется.

Кроме того, стало известно, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была вновь обесточена шахта имени Засядько. Под землей остаются 109 горняков.

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