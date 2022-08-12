В поселке Старомихайловка на западе Донецка под огнем ВСУ погибла женщина

Украинская армия с утра наносит мощные удары по пригородам Донецка Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о новых жертвах сегодняшних обстрелов столицы. От огня ВСУ пострадали две женщины, одна из которых погибла.

- В поселке городского типа Старомихайловка, по адресу: улица Чапаева, 47, погибла женщина 1970 года рождения. В Кировском районе по адресу: улица Бойченко, 9, ранения получила женщина 1953 года рождения, - проинформировал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, по данным Штаба территориальной обороны ДНР, за прошедшие сутки на территории Республики от украинских обстрелов погибли 4 человека и еще 7 мирных жителей получили ранения, включая ребенка 2010 года рождения. Уточняется, что в Донецке двое мирных людей получили ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток».

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