В Донецке сообщили о возобновлении работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции

Жители с нетерпением ждут подачи воды из кранов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Работу Верхнекальмиусской фильтровальной станции, временно приостановленную из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, возобновили. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По информации государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса», в 14.30 произведен запуск Верхнекальмиусской фильтровальной станции, - заявил мэр.

Отметим, работу фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой жителей Донецка, Ясиноватой и части Макеевки, приостановили 9 августа из-за угрозы массированных ударов со стороны ВСУ. Рабочий персонал был вынужден укрыться в убежище, а централизованная подача воды населению была прекращена.

Напомним, в июле в Донецкой Народной Республике завершили один самых главных проектов последних месяцев - был построен водовод, который соединил остановленный Украиной канал «Северский Донец-Донбасс» с Ханженковским водохранилищем. Он позволяет поставлять в канал, а оттуда по городам ДНР, порядка 70 тысяч кубометров воды в сутки. Полностью проблему водоснабжения Республики это не решит, однако даст возможность обеспечить жителей водой по графику.

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