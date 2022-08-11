В освобожденные города Северодонецк и Рубежное в ЛНР начала поступать вода

Работы по восстановлению водоснабжения городов продолжаются. Фото: Правительство ЛНР

Российские специалисты смогли запитать скважины водозаборов в городах Рубежное и Северодонецк в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

- В Рубежном специалисты из России запитали две скважины Володинского водозабора, в Северодонецке - четыре скважины Щедрищенского водозабора, - заявили там.

Уточняется, что энергетики также подключили водопроводные насосные станции в этих освобожденных городах, что позволило дать местным жителям воду. Кроме того, как отметили в Правительстве, в Рубежном постоянно доступна цистерна для заправки машин и другой техники с запасом топлива в восемь тонн.

- Дизельгенераторные установки, обеспечивающие электроснабжение водозаборов и водопроводных станций, могут получить топливо в любое время в случае необходимости, - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, ранее в ЛНР сообщили о том, что сотрудники предприятия «Лугансквода» готовятся запустить насосную станцию, обеспечивающую водой Северодонецк. Кроме того, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики заявили о намерении проложить временный водовод для налаживания водоснабжения города. По словам исполняющего обязанности главы горадминистрации Николая Моргунова, питьевая вода в Северодонецк доставляется ежедневно.

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