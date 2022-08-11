Пожар на шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР еще не потушен

Ликвидация возгорания продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спасатели продолжают тушить пожар на шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР. Отметим, что данное предприятие является производственным подразделением шахтоуправления «Краснодонское» компании «Востокуголь» и считается опасным из-за возможных выбросов угля, газа и внезапных взрывов угольной пыли. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там напомнили, что возгорание возникло в сборном конвейерном штреке шахты на горизонте 956 метров еще 7 августа. На тот момент на аварийном участке работали семь человек, всего же в шахте находились 74 человека. Все они смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.

- По состоянию на 06:00 11 августа силами отделений центра управления военизированного горноспасательного отряда ведется работа по ликвидации пожара, - рассказали в министерстве.

Отметим, что подобный инцидент был зафиксирован на шахте «Самсоновская-Западная» ровно год назад - при бурении разведочных скважин возникло возгорание на горизонте 956 метров. Тогда всех работников шахты также удалось благополучно вывести наверх.

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