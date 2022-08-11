Союзные силы уничтожили несколько огневых точек ВСУ в районах Красногоровки и Марьинки

В армейских корпусах республик рассказали о ходе спецоперации в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки военнослужащие союзных сил Донбасса уничтожили более 80 украинских боевиков. Такие данные озвучили в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до 40 человек личного состава, - проинформировал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, бойцам также удалось подавить две огневые точки противника, расположенные в районах Красногоровки и Марьинки под Донецком.

По данным оборонного ведомства ЛНР, в ходе наступления военнослужащие республиканской армии ликвидировали до 45 украинских силовиков, а также подбили пять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники и уничтожили одну долговременную огневую точку противника.

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