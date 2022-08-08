«Я уверен, что победа неизбежна»: Глава ДНР наградил 3-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду

Глава ДНР наградил бойцов мотострелковой бригады за массовый героизм и отвагу. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил подразделение 3-ей гвардейской отдельной мотострелковой бригады орденом Республики за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом. Также высшее звание Героя Донецкой Народной Республики было присвоено двум военнослужащим посмертно. Об этом сообщили на официальном сайте руководителя ДНР.

Глава ДНР наградил бойцов мотострелковой бригады за массовый героизм и отвагу. Фото: пресс-служба Главы ДНР

— Рад сегодня присутствовать на знаковом событии, знаковом мероприятии. Оно связано не только с награждением каждого из вас за ваш личный подвиг. Для меня важно еще высокое звание части. Сегодня абсолютно правильное решение, выверенное решение, что орденом Республики будет награждена ваша часть, — заявил Глава. — За вашими плечами много достойных страниц освобождения Донецкой Народной Республики. За вашими плечами ряд населенных пунктов и, конечно же, победы в Волновахе, в Мариуполе. Еще Республика не освобождена полностью, но я уверен, что победа неизбежна.

Глава государства прикрепил орден Республики на полотно знамени подразделения, после чего вручил награды бойцам. В этот день порядка 50 военнослужащих были награждены государственными наградами: медалью «За отвагу», знаками отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней.

Порядка 50 военнослужащих получили государственные награды. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Также Денис Пушилин подчеркнул, что, пока военнослужащие защищают Республику, обязанность государства сделать все для того, чтобы они и их семьи были социально защищены.

Глава государства прикрепил орден Республики на полотно знамени подразделения. Фото: пресс-служба Главы ДНР

— Задача государства — позаботиться о каждом военнослужащем, о семьях военнослужащих. Мы имеем возможность брать примеры с лучших: мы видим, какое отношение к военнослужащим в Российской Федерации, поэтому очевидно, куда мы стремимся. У нас есть сейчас все возможности, чтобы повышать уровень обеспеченности наших подразделений, — отметил Глава.

«Задача государства — позаботиться о каждом военнослужащем». Фото: пресс-служба Главы ДНР

Кроме того, Денис Пушилин посмертно присвоил гвардии младшему сержанту Владиславу Гарбарю и заместителю командира дивизиона (по организации ведения боевых действий) майору Сергею Калите высшее звание Героя Донецкой Народной Республики.

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