В ДНР уточнили число жертв и пострадавших после вчерашних обстрелов ВСУ

Под вражеским огнем оказались районы 10 населенных пунктов Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Общее количество жертв среди мирных жителей ДНР от обстрелов ВСУ за прошедший день составило 23 человека. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что по уточненной информации, в результате обстрела Калининского района Донецка погиб мужчина 1963-го и были ранены мужчины 1984, 1985, 1993, 1989 годов рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 10 августа 2022 года составило 23 человека (4 погибли, 19 ранены), - говорится в сообщении ведомства.

По данным СЦКК, всего за сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 70 раз, в ее направлении были выпущены 423 боеприпаса. Противник применял артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы.

Под вражеским огнем оказались районы 10 населенных пунктов Республики - столица город Донецк (Калининский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Михайловка, Новобахмутока, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка.

Сообщается о повреждениях 53 домов и 12 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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