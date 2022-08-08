На отдых из Мариуполя в Евпаторию отправились двести школьников

Каникулы в живописных местах России помогут ребятам набраться сил накануне нового учебного года

Крымскую программу детям Мариуполя подарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- В детском лагере на черноморском побережье нашим ребятам организуют увлекательные конкурсы, игровые программы, фестивали, концерты, занятия в кружках, студиях и творческих мастерских, - рассказал мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Сегодня же еще 360 детей уехали в Петербург. На днях в лагере «Дружных» стартует заключительная четвертая смена.

- Детям покажут город, проведут ряд культурно-спортивных оздоровительных мероприятий, - отметил мэр.

Летние каникулы в Северной столице России для школьников Мариуполя организовывал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его инициативе в этом году ребята отдыхают в Санкт-Петербурге. Константин Иващенко поблагодарил руководство российских городов за теплое и трепетное отношение к детям Мариуполя.

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