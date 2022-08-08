Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова: Российские семьи усыновят первых 104 детей-сирот из ЛНР

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова несколько дней с рабочей поездкой находилась в Донбассе. В ЛНР детский омбудсмен в седьмой раз со своей командой доставила гуманитарную помощь в рамках акции «Детям - в руки».

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

ПРИВЕЗЛА В ПВР ХОЛОДИЛЬНИК

В ЛНР в последний летний месяц Мария Алексеевна заехала в пункты временного размещения (ПВР), где много детей. Ребята очень обрадовались гостье из Москвы.

Мария Львова-Белова привезла младшим ребятам рюкзачки с канцелярскими принадлежностями поярче, а подросткам - со стильным рисунком. Такие, какие они заказывали в прошлый ее приезд. Детский омбудсмен также передала ребятам настольные и развивающие игры, комплекты для творчества. Но настоящий восторг у детей вызвали самокаты и беговелы.

В планах гумштаба «Детям - в руки» - помочь еще большему количеству детей и семей с детьми в Донбассе. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

- Сегодня как день рождения, я всю жизнь о таком мечтал! - радуется Артем из Рубежного и не выпускает коробку из рук.

А мамы, пользуясь случаем, попросили один на всех холодильник. В ПВР без него тяжело.

В планах гумштаба «Детям - в руки» - помочь еще большему количеству детей и семей с детьми в Донбассе. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

- Привезли уже на следующее утро, - рассказывает корреспонденту «КП» Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. - Заодно взяли в работу несколько личных обращений. Буквально на ходу остановила молодая женщина на грани отчаяния. Перестали поступать лекарства от гемофмилии, которые подходят ее ребенку. Оперативно нашли в ближайшем регионе, передадим маме.

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В ходе визита в Луганскую Народную Республику Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка встретилась с Главой Республики Леонидом Пасечником. Договорилась об организации в ЛНР штаба гуманитарной миссии «Детям - в руки». Для того, чтобы адресная помощь до семей с детьми доходила быстрее. Мария Алексеевна предложила руководителю Республики помощь в работе с подростками. В ЛНР откроются подростковые центры по реабилитации ребят, переживших военные действия.

Дети не чают в Марии Алексеевне души. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Детский омбудсмен с Леонидом Пасечником отдельно обсудили передачу детей-сирот под опеку в российские семьи.

- Леонид Иванович подчеркнул, насколько им важно дать шанс на семью. В ближайшее время сможем устроить к мамам и папам 104 ребенка из социальных учреждений Луганской Народной Республики, - рассказывает Мария Алексеевна. - О приеме детей из ДНР и ЛНР в опытные приемные семьи, готовые брать ребятишек с особенностями развития и в семейных группах (по трое, четверо и пятеро детей), мы договорились с губернаторами одиннадцати регионов. Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской и Челябинской областей.

Дети не чают в Марии Алексеевне души. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Механизмы семейного устройства Мария Львова-Белова со своей командой обсудила с коллегами на заседании штаба по синхронизации законодательства РФ и ЛНР. Эта работа началась в конце апреля.

- В мае Президент России подписал дополнение к указу, который дал возможность упрощенного получения гражданства детям Донбасса. Министерство просвещения РФ разработало механизм передачи их под опеку. Впервые его запустили и отработали в ДНР. Почти 160 детей-сирот уже нашли не только новые семьи, но и воссоединились с родными братьями и сестрами, - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен посетила Луганский дом ребенке, из которого двенадцать детей скоро обретут новые семьи в России. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

Теперь такая возможность появилась у луганских малышей и подростков. Это, в первую очередь, дети с инвалидностью и семейные группы по три и более братьев и сестер. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка поблагодарила все профильные министерства и ведомства, которые включились в эту работу и помогают доводить задуманное до результата.

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Уполномоченный по правам ребенка посетила Луганский республиканский дом ребенка.

- Луганский дом ребенка пережил эвакуацию в Россию и возвращение домой. Здесь чувствуется забота, тепло и любовь. Это заметно по тому, как обустроены залы для занятий и группы: «Гномики», «Жемчужинки», «Капитошки». Это видно по глазам нянечек и воспитателей, - рассказывает «КП» Мария Львова-Белова.

В планах гумштаба «Детям - в руки» - помочь еще большему количеству детей и семей с детьми в Донбассе. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка

К детскому омбудсмену шагает мальчик, которому только что подарили сладости и фломастеры:

- А я хочу маму, нарисуй!

- Сердце в такие моменты непроизвольно сжимается, - говорит Мария. - На этот раз - от тихой радости. Скоро у этого малыша будет мама, которая примет его в семью вместе с братиком и сестренкой. Настоящее детское счастье уже рядом.

Детский омбудсмен во время визита в Донбасс успела посетить и многодетные семьи. В Станице Луганская сразу два детских дома семейного типа. Мария Белинская стала приемной мамой после того, как погиб старший сын. Сейчас у нее восемь детей.

- Передали им ноутбуки, планшеты и канцелярские товары для учебы. А ещё исполнили заветное желание мамы - привезли ей посудомоечную машину, - рассказывает Мария Львова-Белова.

Такой же набор получила приемная семья Людмилы Стрижаченко и Владимира Брехова, в которой воспитывают десять детей, из них четверо - с инвалидностью.

Следующий конвой в Донбасс Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка полностью посвятит подготовке детей к школе.

СПРАВКА «КП»

Мария Львова-Белова (ее девичья фамилия) еще в юности решила, что должна помогать сиротам и инвалидам. Впоследствии Мария посвятила себя волонтерской и общественной деятельности, а к 37 годам стала детским омбудсменом. Помимо чужих детей, занимается уроженка Пензы и собственными: растит пятерых кровных, пятерых приемных ребят, в том числе мальчишку из Мариуполя, и является опекуном 13 воспитанников детских домов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова замужем за православным священником Павлом Когельманом, который раньше работал программистом.

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