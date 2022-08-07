В Лисичанске открыт третий центр гуманитарной помощи «Единой России»

В город привезли 84 тонны продуктов и предметов первой необходимости. Фото: «ЕР»

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» открыла в освобожденном Лисичанске третий центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба партии.

- Единая Россия открыла третий центр помощи в Лисичанске (ЛНР). В нем жители города могут получить продукты и предметы первой необходимости, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что накануне «Единая Россия» доставила в Лисичанск 84 тонны гуманитарной помощи.

- Это не только продукты и вода, но и свечи, канцтовары для школьников и многое другое, - уточнили в «Единой России».

Напомним, подразделения Народной милиции ЛНР 29 мая при огневой поддержке Вооруженных сил РФ заняли плацдарм в Северодонецке, а 25 июня взяли под полный контроль промзону химического комбината «Азот» в городе. В этот же день союзные силы вошли в Лисичанск. К третьму июля оба города были освобождены.

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