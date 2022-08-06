ВФУ обстреляли Алчевск в ЛНР, один мирный житель погиб и еще девять получили ранения

ВФУ обстреляли Алчевск, более десятка многоэтажных домов получили повреждения. Фото: скриншот видео ЛИЦ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике. Вид боеприпасов, которыми был нанесен удар по мирному городу, еще устанавливается. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.

— В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, 9 получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Обстрел начался около 18:30, — отметили в Генпрокуратуре.

Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР выехали на место обстрела с целью документирования преступления, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки, будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (Геноцид).

Тем временем глава администрации Алчевска сообщил, что более десятка жилых многоэтажек в Алчевске получили повреждения при обстреле ВФУ.

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