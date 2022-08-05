Украинские боевики обстреляли «Градами» больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка

Снаряд попал в кровлю. Фото: ТГ/Репортер Руденко

Вооруженные формирования Украины обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка с применением системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По данным министерства здравоохранения ДНР, один из снарядов попал в кровлю родильного отделения.

- Рожениц и младенцев в отделении не было, так как оно сейчас не функционирует, - сообщили в Минздраве ДНР.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, в результате есть пострадавшие.

- По предварительным данным 10 человек получили ранения. Среди них есть и дети, - сказал Безсонов.

- Мы шли между отделениями. Был прилет. Нас оглушило. Я ребенка захватила и прикрыла собой. Меня немного посекло осколками. Ребенок цел, но в него попал небольшой осколок, - рассказала одна из пострадавших.

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