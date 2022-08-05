В ДНР сообщили о продвижении сил русской коалиции

Последствия обстрела украинских боевиков. Фото: СЦКК ДНР

Населенный пункт Пески, что под Донецком, откуда с 2014 года ВСУ обстреливают мирные города и села Донецкой Народной Республики, освобожден. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Республики Даниил Безсонов, добавив об успехах на других направления фронта.

- Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились. В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и под нашим контролем. Есть успехи и на других направлениях. Отлично проявляют себя 11-ый полк, 100-ая бригада, 1-ая Славянская бригада, штурмовой батальон "Сомали" армии ДНР, Вагнера и другие подразделения, - сообщил Даниил Безсонов, подчеркнув, что отдельно заслуживают похвалы артиллеристы.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 434 боеприпаса. По данным СЦКК, противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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