ВСУ за сутки 67 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 11 городов и сел

Последствия артудара ВСУ

Украинские боевики за прошедшие сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 434 боеприпаса. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовского, Зайцева (южное), Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Ясиноватой, Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловки, Александровки и Еленовки, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки шесть мирных жителей погибли в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения получили 30 мирных жителей в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.

Повреждено 38 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Ленинском, Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Луганском, Гольмовском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов Республики

С прошлой недели ВСУ обстрелами из РСЗО сбрасывают на города и поселки Республики запрещенные мины «Лепесток» (подробнее)