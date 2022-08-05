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Политика5 августа 2022 6:28

ВСУ за сутки 67 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 11 городов и сел

Об этом сообщает СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия артудара ВСУ

Последствия артудара ВСУ

Украинские боевики за прошедшие сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 434 боеприпаса. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовского, Зайцева (южное), Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Ясиноватой, Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловки, Александровки и Еленовки, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки шесть мирных жителей погибли в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения получили 30 мирных жителей в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.

Повреждено 38 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Ленинском, Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Луганском, Гольмовском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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