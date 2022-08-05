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Политика5 августа 2022 10:34

В Донецке горит здание железнодорожного вокзала

Украинские боевики с самого утра обстреливают район ж-д вокзала
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 5 августа, в результате обстрела ВСУ загорелось здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

Люди не взирая на продолжающийся обстрел, снимают пожар на видео.

Украинские боевики за прошедшие сутки 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 434 боеприпаса. По данным Представительства ДНР в СЦКК, под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовского, Зайцева (южное), Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Ясиноватой, Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловки, Александровки и Еленовки.

За этот период шесть мирных жителей погибли в Ворошиловском и Кировском районах Донецка. Ранения получили 30 мирных жителей в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.

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