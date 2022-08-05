Российские спасатели в ДНР разминировали около 458 гектаров земель. Фото: МЧС ДНР

Около 458 гектаров территорий ДНР отчистили от взрывоопасных предметов (ВОП) сводные пиротехнические отряды МЧС России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба спасательного ведомства Республики.

- Сводные пиротехнические отряды МЧС России продолжают разминирование территорий и объектов инфраструктуры. С начала работ от ВОП очищено порядка 458 га земель, - говорится в сводке МЧС ДНР.

Российские саперы помогают спасателям Республики разминировать освобожденные районы, а также содействуют в очистке местности от противопехотных мин «Лепесток», которые ВСУ сбрасывают на города и села из РСЗО

Еще российские спасатели разбирают завалы поврежденных в боях зданий. На сегодня вывезено больше 181 тысячи кубометров строительного мусора.

При выявлении мин, не приближайтесь к ним, не берите их в руки и сообщите по телефону «101», указав точный адрес обнаружения. Помните: от собственных безопасности и внимательности зависит ваша жизнь!

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