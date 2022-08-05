В Донецке ранены женщина и 12-летний ребенок

Пострадавших госпитализировали в больницы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 5 августа, в Донецке в результате обстрела украинских боевиков ранены женщина и 12-летний ребенок. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- ВФУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. По ул. Бокия ранена женщина, по ул. Чусовской – ребенок 2010 г.р., - говорится в сводке штаба.

В Штабе территориальной обороны Республики призвали жителей беречь себя и родных и постараться не выходить из дома без лишней надобности.

Напомним, что за сутки ВСУ 67 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 434 боеприпаса. Под огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Гольмовского, Зайцева (южное), Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Ясиноватой, Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловки, Александровки и Еленовки.

За прошедшие сутки в Ворошиловском и Кировском районах Донецка погибли шесть мирных жителей. Ранены 30 человек в Ворошиловском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке, а также Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.

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