В Донецке обсудили перспективы экспорта товаров из ДНР в Заполярье

Глава ДНР Денис Пушилин с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом (второй справа) обсудили экспорт республиканских товаров. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 4 августа, Донецкая Народная Республика и Мурманская область договорились в течение месяца подготовить план взаимодействия. Один из приоритетов — экспорт республиканских товаров. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Донецке.

- Мурманская область заинтересована в поставках продукции наших предприятий. Андрей Владимирович заверил, что в течение месяца мурманские коллеги проработают более конкретные взаимосвязи между предприятиями Республики и Мурманской области, — сообщил Пушилин.

Во встрече также принял участие премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, который отметил, что приоритетными статьями экспорта товаров в Заполярье может стать продукция предприятий строительной отрасли, машиностроения, в том числе оборудования для разработки месторождений твердых полезных ископаемых.

Делегация из Мурманской области доставила в Республику продукты, одежду, книги, детские игрушки и компьютерный класс в столичную школу № 62.

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