Восстановление Мариуполя набирает обороты

К 1 сентября в Мариуполе сдадут первые две жилые пятиэтажки. Фото: днронлайн.рф

Строительство жилых многоквартирных домов в Мариуполе продолжается. К началу сентября уже будут сданы первые две пятиэтажки, всего планируется построить 12. Об этом сообщил руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны России Олег Печенкин.

К 1 сентября в Мариуполе сдадут первые две жилые пятиэтажки. Фото: днронлайн.рф

— Все квартиры сдаем полностью готовыми, с ремонтом: обои, полы, сантехника, кухонные плиты. Во дворах установим детские игровые площадки с хорошими современными комплексами, тренажерами, — подчеркнул Печенкин. — Сделаем проезды, тротуары. В микрорайоне будет все необходимое для комфортной жизни. Дома строятся по технологии монолитного железобетонного строительства с утеплением фасада. Срок их эксплуатации составляет более 50 лет.

Всего в Мариуполе возведут 12 домов с удобными дворами и готовым ремонтом. Фото: пресс-служба Военно-строительной компании Минобороны России

Кроме того, продолжается возведение республиканского аварийно-спасательного центра МЧС. Там будут разводить, содержать и дрессировать служебных собак для поиска людей под завалами и обнаружения взрывчатки во время разминирования города.

— Сегодня на строительных площадках задействовано полторы тысячи человек и 180 единиц техники. К концу месяца планируем нарастить силы до 1700 человек, — отметил руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны.

Также в Мариуполе возводится многофункциональный медицинский центр на 60 койко-мест и патологоанатомический корпус с отделением судебно-медицинской экспертизы. Сроки их сдачи — сентябрь и октябрь 2022 года соответственно.

Тем временем в освобожденной Волновахе строится водовод протяженностью более 20 км. Его возведение планируют завершить в сентябре. В завершающей стадии находятся также и работы по реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила». Открытие комплекса запланировано на сентябрь.

Восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» уже на завершающей стадии. Фото: днронлайн.рф

Напомним, что мемориальный комплекс «Саур-Могила» восстанавливают также студенческие отряды из 18 регионов России. Всего до конца августа на объекте будет работать 40 человек.

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